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Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 zamlı trafik cezalarının uygulanacağı tarih

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 zamlı trafik cezalarının uygulanacağı tarih

Tuğba Güner
13:204/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni trafik cezaları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Yeni trafik cezaları ile sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor. 2025 zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlıyor? İşte, 2025 zamlı yeni trafik cezaları listesi...

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve uygulama tarihi için İçişleri Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Drift, şerit ihlali, konvoy gibi pek çok durum için yaptırımlar gündeme geldi. Ayrıca aracından inen sürücülere de 180 bin lira idari para cezası ile 60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması, 30 gün de trafikten men edilmesine karar verildi. İşte, yeni trafik cezalarının yürürlüğe gireceği tarihe dair detaylar...

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.



2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR?


Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 150.000 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL

Aracı plakasız kullanma 46.000 TL

Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL

Drift atma cezası 140.000

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL

Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL

Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL

Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL

Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL

Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL

Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL

Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL

Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL

Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL

Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL


Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL


Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL

Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL

Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL






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