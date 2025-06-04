Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve uygulama tarihi için İçişleri Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Drift, şerit ihlali, konvoy gibi pek çok durum için yaptırımlar gündeme geldi. Ayrıca aracından inen sürücülere de 180 bin lira idari para cezası ile 60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması, 30 gün de trafikten men edilmesine karar verildi. İşte, yeni trafik cezalarının yürürlüğe gireceği tarihe dair detaylar...