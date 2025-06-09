Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların girmesi gereken ikinci oturumdur.

Adayların tercih edecekleri alana göre derinlemesine bilgi ve yeterliliklerini ölçer.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler 2 testlerini içerir. Adaylar kendi alanlarına göre bu testlerden ilgili olanları çözerler (örneğin Sayısalcılar Matematik ve Fen Bilimleri, Eşit Ağırlıkçılar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Matematik, Sözelciler Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2).