Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ve saatleri ÖSYM tarafından açıklandı. TYT (Temel Yeterlilik Testi), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavlara sayılı günler kala, adaylar, YKS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? TYT AYT YDT soru sayısı sınav süresi sorgulamasını yapıyor.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin üniversiteye (yükseköğretim kurumlarına) yerleşmek için girmek zorunda oldukları merkezi bir sınav sistemidir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenir. Peki YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Üniversite sınavı oturumlarının (TYT, AYT, YDT) saatleri ve süresi.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek.
YKS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TYT, AYT, YDT) saatleri ve süresi kaç dakika?
TYT sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
AYT sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
YDT sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
YKS'nin Oturumları:
YKS, üç ana oturumdan oluşur ve adaylar, tercih etmek istedikleri programlara göre bu oturumlardan bazılarına veya hepsine girebilirler:
Temel Yeterlilik Testi (TYT):
Tüm adayların katılması zorunlu olan ilk oturumdur.
Daha çok okuduğunu anlama, mantıksal akıl yürütme ve temel matematiksel becerileri ölçer.
Türkçe, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Temel Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) testlerini içerir.
Ön lisans programları için TYT puanı tek başına yeterli olabilirken, lisans programları için AYT puanına katkısı (%40) bulunmaktadır.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların girmesi gereken ikinci oturumdur.
Adayların tercih edecekleri alana göre derinlemesine bilgi ve yeterliliklerini ölçer.
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler 2 testlerini içerir. Adaylar kendi alanlarına göre bu testlerden ilgili olanları çözerler (örneğin Sayısalcılar Matematik ve Fen Bilimleri, Eşit Ağırlıkçılar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Matematik, Sözelciler Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2).
Yabancı Dil Testi (YDT):
Yabancı dilde eğitim veren lisans programlarına (örneğin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı) yerleşmek isteyen adaylar tarafından girilmesi gereken bir testtir.
Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça veya Rusça dillerinden birindeki dil yeterliliklerini ölçer.