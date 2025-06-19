2025 YKS'ye bu yıl kaç kişi giriyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.