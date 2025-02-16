YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.