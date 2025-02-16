2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Bugün saat 10.15'te başlayacak sınav, KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek. Peki YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? 2025 YÖKDİL/1 sınavı kaç soru, kaç dakika?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) bugün gerçekleştiriliyor. KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar ise başlama saati, sınav süresi ve sınav bitiş saatini sorguluyor. Peki, YÖKDİL kaç dakika sürecek? YÖKDİL sınavı saat kaçta bitecek?
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Sınav 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA?
YÖKDil sınavında adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
YÖKDİL/1 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
YÖKDİL/1 SINAVINA KAÇ ADAY KATILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 113 bin 667 adayın katılacağını bildirdi.
Ersoy, toplam 16 bin 452 kişinin görev yapacağını belirterek "İngilizce fen bilimlerinde 27 bin 111, İngilizce sağlık bilimlerinde 44 bin 648, İngilizce sosyal bilimlerde 38 bin 730 ve Arapça sosyal bilimlerde 3 bin 178 aday uygulamaya katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava 321 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
YÖKDİL/1 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları 18 Mart günü ÖSYM üzerinden açıklanacak.
YÖKDİL nedir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.
YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)
-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
-Doçentlik sınav başvurusunda
-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.
YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
YÖKDİL yılda kaç kez yapılır?
YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.
YÖKDİL'e ne sıklıkla girilebilir?
YÖKDİL sınavına giriş ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Adaylar yılda 2 veya 3 kez yapılan YÖKDİL sınavlarının her birisine başvuruda bulunabilirler.
YÖKDİL puanının dil seviyeleri nelerdir?
YÖKDİL'de dil seviyeleri bulunmamaktadır. Dil seviyeleri genellikle dil tazminatlarında kullanılmaktadır. YÖKDİL dil tazminatı için kullanılmadığı için dil seviyelerinin de bir anlamı kalmamaktadır.
Doçentlik başvurusu için YÖKDİL'den kaç puan almak gerekiyor?
Doçentlik başvurusu için gerekli mimimum puan 55'tir.