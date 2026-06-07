Belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde bin 600 seçmen sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından gözler, oyların sayılmasıyla birlikte netleşecek olan resmi verilere çevrildi. 7 sandıkta oyların kullanıldığı Yolüstü’nde oy kullanımıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında, Yolüstü beldesi seçimi kim kazandı sorusu ile yeni dönemde beldeyi yönetecek olan belediye başkanı kim oldu hangi partiden başlıkları yer alıyor.

1 /4 Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı olan ve yakın zamanda yeniden belde statüsü kazanan Yolüstü sakinleri, belediye yönetimini belirlemek üzere büyük bir heyecanla sandık başına gitti. Yolüstü beldesinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

2 /4 Yolüstü seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu? Yolüstü seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi seçimi kim kazandı, Yolüstü Belediye Başkanı kim oldu ve hangi partiden seçildi soruları, sandıkların kapanmasının ardından açıklanacak resmi sonuçlarla netlik kazanacak.

3 /4 Yolüstü beldesi seçim sonuçları belli olduğunda kazanan aday, oy oranı ve belediye başkanının partisi kamuoyuyla paylaşılacak. Resmi olmayan sonuçlara göre Yolüstü seçim sonuçları saat 19:00’da itibariyle belli olması bekleniyor.