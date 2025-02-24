Karabük’te yarın okullar tatil mi?

Karabük’te 25 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

Eflani'de bugün okullar tatil olmuştu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.







