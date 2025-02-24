Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumuna göre, kar yağışının 25 Şubat Salı günü de devam edeceği tahmin edilirken, öğrenciler ve veliler okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı günü okul tatil oldu mu? Hangi ilçelerde okullar tatil edildi, açıklandı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 25 Şubat Salı için kar tatili açıklandı mı?
Zonguldak’da yarın okullar tatil mi?
Zonguldak’da 25 Şubat Salı günü okullara kar tatili olup olmayacağına ilişkin Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Zonguldak’da bugün okullar tatil olduğu açıklanmıştı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak. Ayrıca, planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi.
Kastamonu’da okullar tatil mi?
25 Şubat Salı günü Kastamonu Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kastamonu’da bugün okullar tatil olduğu açıklanmıştı.
Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Deverkani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerindeki tüm kademelerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamilelerin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.Ekipler yollarda tuzlama ve kürüme çalışmalarına devam ediyor.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Sinop’ta 25 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.
Sinop’ta bugün okullar tatil olduğu Valilik tarafından duyrulmuştu. Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın (24 Şubat) için eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.
Karabük’te yarın okullar tatil mi?
Karabük’te 25 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Eflani'de bugün okullar tatil olmuştu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.