Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Prizren'de iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yumurtalı pitayka

Prizren'de iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yumurtalı pitayka

11:2217/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
<p>Prizrenli Kuştendil ailesi, üç kuşaktır işlettikleri fırınlarında ramazan boyunca öğle saatlerinden iftara kadar yumurtalı ve sade pitayka hazırlayıp odun ateşinde pişiriyor.</p>
Prizrenli Kuştendil ailesi, üç kuşaktır işlettikleri fırınlarında ramazan boyunca öğle saatlerinden iftara kadar yumurtalı ve sade pitayka hazırlayıp odun ateşinde pişiriyor.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar sofralarının baş tacı olarak nitelenen ramazan pidesi “yumurtalı pitayka”, asırlardır Prizren'de özenle hazırlanarak geleneksel ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

#ramazan
#ramazan pidesi
#Prizren
#Yumurtalı pitayka
#Kosova

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fidye miktarı belirlendi! 2025 oruç kefaret bedeli (fidye) kaç TL?