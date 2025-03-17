Prizren'de iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yumurtalı pitayka

Prizrenli Kuştendil ailesi, üç kuşaktır işlettikleri fırınlarında ramazan boyunca öğle saatlerinden iftara kadar yumurtalı ve sade pitayka hazırlayıp odun ateşinde pişiriyor.
Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar sofralarının baş tacı olarak nitelenen ramazan pidesi “yumurtalı pitayka”, asırlardır Prizren'de özenle hazırlanarak geleneksel ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.
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