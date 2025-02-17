1. Lig maçında top hakeme çarptı gol iptal edildi | VİDEO

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmada sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Adanaspor'un attığı gol, top hakeme çarptığı için iptal edildi. Pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /4 Trendyol 1. Lig 25. haftasında Adanaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

2 /4 Adanasporlu Mirza Cihan, ceza sahası dışından yaptığı estetik vuruşla topu ağlara gönderdi fakat meşin yuvarlak hakeme temas etti.

3 /4 Mirza'nın attığı gol hakeme temas ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.