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1. Lig'de play-off’ta bugün hangi maçlar var, kim kimle oynuyor?

1. Lig'de play-off’ta bugün hangi maçlar var, kim kimle oynuyor?

11:2215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de play-off heyecanı bugün başlıyor. Bandırmaspor, Erzurumspor, İstanbulspor, Boluspor ve Fatih Karagümrük Süper Lig’e çıkmak için mücadele verecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük finale doğrudan katılan takım oldu. Peki, 1. Lig'de play-off’ta bugün hangi maçlar var, kim kimle oynuyor? İşte detaylar.

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.


Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:


16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)



20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


Teksüt Bandırmaspor Erzurumspor FK karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.


Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor mücadelesinde ise Yiğit Arslan düdük çalacak.


FİNALDE FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞACAK



Tek maç eleme usulüyle gerçekleşecek olan play-off turlarında; İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor maçlarının kazananları finalde Fatih Karagümrük ile tarafsız sahada karşılaşacak.


SÜPER LİGE YÜKSELEN ÜÇÜNCÜ TAKIM OLACAK



Tüm elemeleri geçen takım, 2025/2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.


KOCAELİSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG BİLETİNİ ALDI



Bilindiği üzere normal sezonu ilk 2'de bitiren Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig biletini almıştı.


#Trendyol 1. Lig
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