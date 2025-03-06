17. Saniyede kaçan gol Portekiz’i çıldırttı: Kerem Aktürkoğlu’nun talihsiz anı maça damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam Benfica evinde Barcelona’yı konuk etti. Maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu maç boyunca bir çok gol pozisyonuna girdi. En çok konuşulan pozisyon ise maçın 17. saniyesinde olandı. Detaylar haberimizde.

1 /8 Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırladı.



2 /8 Barcelona henüz 22. dakikada Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla uzun süre 10 kişi oynamasına karşın 61'da Raphinha'nın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.

3 /8 Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk saniyelerinde kaçırdığı pozisyon Portekiz'de gündem oldu.



4 /8 Maça inanılmaz bir başlangıç yapan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu henüz 17. saniyede golle burun buruna geldi.



5 /8 Pavlidis'in sağ kanattan içeri kestiği topa Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Szczesny harika bir refleksle topu kornere çeldi.



6 /8 Kerem Aktürkoğlu'nun bu pozisyonu Portekiz'de gündem olurken, birçok gazete ve yazar bu ana vurgu yaptı.



7 /8 Kerem Aktürkoğlu dev maçta 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada oyundan alındı.

