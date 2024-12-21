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2024’ün en iyi 10 futbolcusu belli oldu: Real Madrid’den 4 isim listede…

2024’ün en iyi 10 futbolcusu belli oldu: Real Madrid’den 4 isim listede…

10:3821/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İngiliz günlük gazetesi The Guardian 2024’ün en iyi 10 futbolcusunu sıraladı. Listede Real Madrid’den 4 isim aldı. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk 100’e girerek 74. sırada yer aldı. Peki, 2024’ün en iyi futbolcuları kim? İşte detaylar.

The Guardian, 2024 takvim yılı içerisindeki en iyi 100 futbolcuyu listeledi.

Listenin ilk 10'nunda Real Madrid'den 3 futbolcu yer aldı.

İşte 2024'ün en iyi 10 futbolcusu:



1- Rodri


2- Vinicius Junior


3- Erling Haaland


4- Lamine Yamal


5- Jude Bellingham


6- Harry Kane


7- Lautaro Martinez


8- Florian Wirtz


9- Dani Carvajal


10- Kylian Mbappe


Öte yandan listenin 74. sırasında Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer aldı.


#The Guardian
#Real Madrid
#Rodri

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