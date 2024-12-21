İngiliz günlük gazetesi The Guardian 2024’ün en iyi 10 futbolcusunu sıraladı. Listede Real Madrid’den 4 isim aldı. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk 100’e girerek 74. sırada yer aldı. Peki, 2024’ün en iyi futbolcuları kim? İşte detaylar.

1 /14 The Guardian, 2024 takvim yılı içerisindeki en iyi 100 futbolcuyu listeledi.

2 /14 Listenin ilk 10'nunda Real Madrid'den 3 futbolcu yer aldı.

3 /14 İşte 2024'ün en iyi 10 futbolcusu:





4 /14 1- Rodri



5 /14 2- Vinicius Junior



6 /14 3- Erling Haaland



7 /14 4- Lamine Yamal



8 /14 5- Jude Bellingham



9 /14 6- Harry Kane



10 /14 7- Lautaro Martinez



11 /14 8- Florian Wirtz



12 /14 9- Dani Carvajal



13 /14 10- Kylian Mbappe

