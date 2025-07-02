ABD'de gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda maçlar tamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan da 1 takım çıktı. Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç programı...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaşmalar sona erdi. Çeyrek final maçları 4-5 Temmuz'da oynanacak.
Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede Arda Güler'in ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u 1-0 mağlup etti.
Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense'nin, Inter'i 2-0'lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı.
Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.
Çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz'da oynanacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda alınan sonuçlar ve çeyrek final programı şöyle:
Son 16 turu sonuçları
Palmeiras: 1 - Botafogo: 0
Benfica: 1 - Chelsea: 4
Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0
Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4
Inter: 0 - Fluminense: 2
Manchester City: 3 - Al Hilal: 4
Real Madrid: 1 - Juventus: 0
Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1
Çeyrek Final Maçları
📅 4 Temmuz Cuma
⏰ 22:00 — Fluminense vs Al Hilal
📅 5 Temmuz Cumartesi
⏰ 04:00 — Palmeiras vs Chelsea
⏰ 19:00 — Paris Saint-Germain vs Bayern Münih
⏰ 23:00 — Real Madrid vs Borussia Dortmund