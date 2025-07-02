Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense'nin, Inter'i 2-0'lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı.





Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.







