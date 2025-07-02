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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

22:062/07/2025, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak
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ABD'de gerçekleştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda maçlar tamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan da 1 takım çıktı. Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç programı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaşmalar sona erdi. Çeyrek final maçları 4-5 Temmuz'da oynanacak.

Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede Arda Güler'in ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Son 16 turunun en sürpriz sonucunda Al Hilal, Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yendi. Fluminense'nin, Inter'i 2-0'lık skorla elemesi de bu turun en dikkat çekici sonuçlar arasındaydı.


Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.




Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.

Çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz'da oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda alınan sonuçlar ve çeyrek final programı şöyle:


Son 16 turu sonuçları

Palmeiras: 1 - Botafogo: 0

Benfica: 1 - Chelsea: 4

Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0

Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4

Inter: 0 - Fluminense: 2

Manchester City: 3 - Al Hilal: 4

Real Madrid: 1 - Juventus: 0

Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1



 Çeyrek Final Maçları

📅 4 Temmuz Cuma

⏰ 22:00 — Fluminense vs Al Hilal


📅 5 Temmuz Cumartesi


⏰ 04:00 — Palmeiras vs Chelsea

⏰ 19:00 — Paris Saint-Germain vs Bayern Münih

⏰ 23:00 — Real Madrid vs Borussia Dortmund

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