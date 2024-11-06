Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
4 Avrupa kulübü temsilcisi geliyor! Davinson Sanchez'i izleyecekler

4 Avrupa kulübü temsilcisi geliyor! Davinson Sanchez'i izleyecekler

09:406/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu mücadelede, sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i Avrupa'dan 4 kulübün temsilcilerinin izleyeceği bildirildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında yarın İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılıların oynayacağı bu kritik maçta birçok Avrupa kulübünün gözü Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in üzerine olacak.

Kolombiyalı stoperi izlemek için 4 Avrupa kulübünün temsilcisinin yarın İstanbul'da olacağı belirtildi.

Başarılı bir Copa America turnuvası da geçiren Davinson'u Tottenham maçında başta Lazio ve Napoli olmak üzere iki İspanyol kulübünün de takip edeceği öğrenildi.

Eylül 2023'te Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Davinson Sanchez'in sarı kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 10 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoper 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.

#Galatasaray
#Tottenham
#Davinson Sanchez

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi ödeme takvimi şekillendi: 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?