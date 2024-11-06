4 Avrupa kulübü temsilcisi geliyor! Davinson Sanchez'i izleyecekler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu mücadelede, sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i Avrupa'dan 4 kulübün temsilcilerinin izleyeceği bildirildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında yarın İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılıların oynayacağı bu kritik maçta birçok Avrupa kulübünün gözü Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in üzerine olacak.
Kolombiyalı stoperi izlemek için 4 Avrupa kulübünün temsilcisinin yarın İstanbul'da olacağı belirtildi.
Başarılı bir Copa America turnuvası da geçiren Davinson'u Tottenham maçında başta Lazio ve Napoli olmak üzere iki İspanyol kulübünün de takip edeceği öğrenildi.
Eylül 2023'te Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Davinson Sanchez'in sarı kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 10 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoper 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.