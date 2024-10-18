70 milyon euroluk teklif! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü Premier Lig devleri istiyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Golleriyle ve asistleriyle dev kulüplerin radarına giren Türk futbolculara Premier Lig’den iki kulüp talip oldu. İddiaya göre İngiliz kulübü iki yıldız için 70 milyon euro ödemeye hazır. Detaylar haberimizde.

1 /10 Benfica'daki lejyonerlerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye milli ara dönüşü sürpriz bir haber geldi.



2 /10 Orkun Kökçü, 2023 yılının Temmuz ayında Feyenoord'dan Portekiz ekibine 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



3 /10 Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ise 2024'ün yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutmuştu.



4 /10 A Milli Takımımızın Karadağ ve İzlanda galibiyetlerine katkılarının ardından Portekiz'e dönen ikili Premier Lig'den yeni bir talipleri olduğunu öğrendi.



5 /10 Caught Offside'ın haberine göre Manchester United'ın, özellikle teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği ikili için Tottenham Hotspur devreye girdi.



6 /10 İkiliyi önce Atletico Madrid maçında takip eden İngiliz devleri, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attığı birer gole karşılık ülkelerine olumlu raporlar ile dönmüştü.

7 /10 Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kendisine katılmasıyla performansı iyileşen Orkun Kökçü, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.



8 /10 Kökçü, "Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Onun gelişi milli takım hissi gibi oldu benim için." demişti.

9 /10 Portekiz'de çıktıkları her maçta bizlere futbol şöleni sunan ikiliyi Benfica devre arasında satmayı düşünmüyordu.

