A Milli Takım'a 1.90'lık golcü

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, kariyerini Avrupa'da sürdüren gurbetçi futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, A Milli Takım'daki golcü sorununu çözebilecek bir isimi gündemine aldı.
Stuttgart Kaptanı Atakan Karazor'un ardından yeni bir ismi daha A Milli Takım havuzuna dahil etmek için çalışmalar başladı.
Yurt dışında forma giyen gurbetçi futbolcuları takip eden federasyon yetkilileri, kariyerini Portekiz'de sürdüren Deniz Gül'ü merek altına aldı.
20 yaşındaki golcü oyuncuya ay-yıldızlı formayı giydirebilmek için önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacağı öğrenildi.
İsveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Deniz'in Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için önünde bir engel bulunmuyor.
1.90 boyundaki Deniz Gül, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
Futbola İsveç ekibi Djursholm'da başlayan genç santrfor, ardından Hammarby forması giydi.
Futbola İsveç ekibi Djursholm'da başlayan genç santrfor, ardından Hammarby'nin yolunu tuttu.
İsveç'teki kariyeriyle beğeni toplayan Deniz Gül, sezon başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu.
Portekiz ekibi formasıyla 4 maça çıkan genç futbolcu, biri ligde biri de Avrupa'da olmak üzere iki gol atma başarısı gösterdi.