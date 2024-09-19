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A Milli Takım'a yeni yıldız! Prosedürler tamamlandı

A Milli Takım'a yeni yıldız! Prosedürler tamamlandı

11:0219/09/2024, الخميس
G: 19/09/2024, الخميس
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A Milli Takım'ın oyuncu havuzu genişlemeye devam ediyor. Bir süredir ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella'nın takibinde olan yıldız futbolcuda işlemler tamamlandı.

Gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı'na kazandırılıyor. 27 yaşındaki ön liberoda prosedür tamamlandı.







TFF yönetimi, yürüttüğü çalışmalar sonucu Stuttgart kaptanı Atakan Karazor'un milli takıma seçim uygunluğunu sağladı.









Sabah'ın haberine göre 1.91 boyundaki ön liberonun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler eylül ayında tamamlandı.








Atakan Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde ay-yıldızlı formayı giyebilecek.






Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında 90 dakika sahada kalan Atakan Karazor, takımı adına sahanın en etkili isimlerinden olmuştu.





27 yaşındaki futbolcu, Montella'nın davet etmesi halinde ekim ayındaki Karadağ ve İzlanda maçlarında ilk kez milli takım formasını giyebilir.






Stuttgart, Atakan Karazor'u 2019-20 sezonu başında Kiel'den 800 bin Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.


Transfermarkt verilerine göre tecrübeli futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri 12 milyon Euro.

#A Milli Futbol Takımı
#Vincenzo Montella
#Atakan Karazor

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