A Milli Takım'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Takım, turnuva için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.