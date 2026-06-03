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A Milli Takım'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

16:033/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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AA
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2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızın, grubundan çıkması halinde son 32 turunda eşleşebileceği takımlar belli oldu. İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Takım, turnuva için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

2026 Dünya Kupası öncesinde ABD'de bir hazırlık maçı daha yapacak Türkiye, sonrasında grup etabındaki ilk karşılaşmasını Avustralya'ya karşı oynayacak. A Milli Takım'ın gruptan çıkması halinde son 32 turundaki rakibi için birden fazla ihtimal bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'IN SON 32'TEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ


AA'nın derlediği tabloya göre A Milli Takım, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde B, E, F, I ve J grubunu üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Bu beş grupta yer alan takımlar şöyle:


B Grubu: Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün






A Milli Takım, turnuvanın grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması halindeyse G Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek. Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor.

Türkiye, en iyi performans gösteren 8 üçüncü takım arasında yer alması halindeyse E, I veya K grubunun birincisiyle eşleşecek. E, I ve K gruplarında yer alan takımlar şöyle:


E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

K Grubu: Portekiz, Kongo DC, Özbekistan, Kolombiya




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