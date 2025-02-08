Aboubakar sürprizi: İmza an meselesi

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ekip, Hatayspor'dan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katıyor.
Beşiktaş'tan ayrılıktan sonra Hatayspor'la sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kamerunlu golcünün Trendyol 1. Lig ekibiyle anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre; 1. Lig’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, Aboubakar'ın transferine sona geldi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
33 yaşındaki golcü, Hatayspor'un dışında kariyerinde Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr ve Beşiktaş formalarını giydi.
Hatayspor'da toplam 21 maça çıkan Aboubakar, 7 gol atıp 2 asist üretti.