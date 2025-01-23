Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den transfer yaptı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosunda kattığını duyurdu.
İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, asbaşkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den transfer yaptı.
Hull City, teknik direktör Jose Moruinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuyu renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'nin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Hull City resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Lincoln, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve yönetime bu fırsat için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonuna kadar hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul’da başkanla tanıştım. Bana ilgiyle yaklaştı, çok memnun ve mutlu oldum. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım. Ben çok yönlü bir oyuncuyum. Maç sırasında bile üç veya dört farklı pozisyonda oynayabiliyorum. En iyi pozisyonum 10 numara ama çok defa 8 numara olarak, sol kanatta, sağ kanatta da oynadım. Taraftarlar çok fazla sıkı çalışma, çok fazla yoğunluk bekleyebilirler. Çok koşacağım ve kulüp için her şeyimi vereceğim" dedi.
Lincoln Henrique, geçen sezonun devre arasında da Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralık gönderilmişti.
26 yaşındaki futbolcu, Bragantino formasıyla çıktığı 49 maçta 5 gol atıp 4 asist kaydetti.
Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.