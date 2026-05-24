Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken çıkış: Nasıl milli takıma çağrılmaz!

Premier Lig'e yükselen Hull City'de kulübün sahibi Acun Ilıcalı, tarihi maçın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, oyuncusunun milli takıma çağrılmamasına sert tepki gösterdi.
Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükselmeyi başardı.
Başkent Londra’daki Wembley Stadium’da oynanan final mücadelesinde tarihi zaferi getiren golü Oliver McBurnie kaydetti.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ağları havalandıran İskoç golcü, Hull City taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi böylece Premier Lig hasretine son verdi.
Maçın ardından TRT Spor yayınında konuşan Acun Ilıcalı, McBurnie’nin İskoçya Milli Takımı kadrosuna çağrılmamasını eleştirdi.
Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"McBurnie'yi İskoçya Milli Takımı'na çağırmıyorlar, bunlar da manyak abi, böyle bir şey olabilir mi? Bu adamı İskoçya Milli Takımı'na çağırmadılar. Adamın gol ve asisti yanlış anlamayın çağırdıkları 3 forvet kadar. Biz o yüzden Montella'nın elini ayağını öpelim yani. Böyle şeyler oluyor buralarda. Dedim ki, 'İskoç takımına çağırmadılar seni, gel artık bundan sonra Türk'sün sen' dedim. O da 'Seve seve ama pasaportum yok' dedi"
29 yaşındaki Oli McBurnie, bu sezon Hull City formasıyla toplam 42 maça çıktı. Deneyimli golcü söz konusu karşılaşmalarda 19 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımın Premier Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadı.