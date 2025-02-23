Ahmet Çakar'dan derbi hakemi Vincic için olay iddia

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde katıldığı bir programda hakem Slavko Vincic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yarın RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek olan kritik karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek.
Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, derbi öncesi katıldığı Youtube platformunda hakem Slavko Vincic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, Vincic için 'derinlerin adamıdır' dedi.
"Milyarlarca dolar paranın kaybedildiği Arjantin - Suudi Arabistan maçını Vincic yönetti. Milyar dolarlar oynandı Arjantin için."
"Arjantin ise Suudi Arabistan'ı yenemedi. Bu maçın hakemi kimdi? Slavko Vincic."
"Vincic derinlerin adamıdır, tıpkı amcası Ceferin gibi. Tetikçiyi her zaman adam vurmak için kullanmazsın."