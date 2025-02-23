Ahmet Çakar'dan derbi hakemi Vincic için olay iddia

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek olan kritik karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek.