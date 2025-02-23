Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan derbi hakemi Vincic için olay iddia

Ahmet Çakar'dan derbi hakemi Vincic için olay iddia

17:4823/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde katıldığı bir programda hakem Slavko Vincic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yarın RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek olan kritik karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlenecek. 

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, derbi öncesi katıldığı Youtube platformunda hakem Slavko Vincic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, Vincic için 'derinlerin adamıdır' dedi.

"Milyarlarca dolar paranın kaybedildiği Arjantin - Suudi Arabistan maçını Vincic yönetti. Milyar dolarlar oynandı Arjantin için."

"Arjantin ise Suudi Arabistan'ı yenemedi. Bu maçın hakemi kimdi? Slavko Vincic."

"Vincic derinlerin adamıdır, tıpkı amcası Ceferin gibi. Tetikçiyi her zaman adam vurmak için kullanmazsın."

#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ahmet Çakar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Friedrich Merz kimdir?