UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos karşı karşıya geldi. 1-0 biten ilk maçın rövanşında eski Galatasaraylı yıldız Tete takımının tek galibiyet golünü atarak maçın uzamasını sağladı. Penaltılara uzayan maç tarihe geçti. Ajax - Panathinaikos maç özeti ve Tete’nin golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 / 9 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi ve tarihe geçecek olaylar yaşandı.

2 / 9 İlk maç Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.



3 / 9 Yunanistan ekibi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisini Tete'nin golüyle 1-0 yendi ve maç önce uzatmalara ardından penaltılara gitti.



4 / 9 Penaltılara uzayan maç tarihe geçti.

5 / 9 Tam 34 penaltı vuruşunun gerçekleştiği çarpıcı karşılaşma, Ajax'ın 13-12'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Hollandalılar adını play-off'a yazdırdı.



6 / 9 Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

7 / 9 Ajax Play-Off'ta Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

8 / 9 AJAX - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ



Ajax - Panathinaikos maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

