Spor

Tete Panathinaikos'u ipten aldı: Penaltılara uzayan maç tarihe geçti!

10:20 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:21 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos karşı karşıya geldi. 1-0 biten ilk maçın rövanşında eski Galatasaraylı yıldız Tete takımının tek galibiyet golünü atarak maçın uzamasını sağladı. Penaltılara uzayan maç tarihe geçti. Ajax - Panathinaikos maç özeti ve Tete’nin golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi ve tarihe geçecek olaylar yaşandı.

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İlk maç Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.


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Yunanistan ekibi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisini Tete'nin golüyle 1-0 yendi ve maç önce uzatmalara ardından penaltılara gitti.


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Penaltılara uzayan maç tarihe geçti.

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Tam 34 penaltı vuruşunun gerçekleştiği çarpıcı karşılaşma, Ajax'ın 13-12'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Hollandalılar adını play-off'a yazdırdı.


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Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.

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Ajax Play-Off'ta Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

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AJAX - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ



Ajax - Panathinaikos maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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TETE GOL İZLE

#Ajax
#Panathinaikos
#Tete
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