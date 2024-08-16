UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ve Panathinaikos karşı karşıya geldi. 1-0 biten ilk maçın rövanşında eski Galatasaraylı yıldız Tete takımının tek galibiyet golünü atarak maçın uzamasını sağladı. Penaltılara uzayan maç tarihe geçti. Ajax - Panathinaikos maç özeti ve Tete’nin golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi ve tarihe geçecek olaylar yaşandı.
İlk maç Ajax’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Yunanistan ekibi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisini Tete'nin golüyle 1-0 yendi ve maç önce uzatmalara ardından penaltılara gitti.
Penaltılara uzayan maç tarihe geçti.
Tam 34 penaltı vuruşunun gerçekleştiği çarpıcı karşılaşma, Ajax'ın 13-12'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Hollandalılar adını play-off'a yazdırdı.
Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.
Ajax Play-Off'ta Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.