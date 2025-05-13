Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Al Nassr’dan tarihi fark: Deplasmanda Ronaldo’suz 9-0 kazandılar | ÖZET

Al Nassr’dan tarihi fark: Deplasmanda Ronaldo’suz 9-0 kazandılar | ÖZET

09:5013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan Pro Lig 31. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaştı. Ronaldo’suz maça çıkan Al Nassr maçtan 9-0’lık farklı skorla galip geldi. Sadio Mane maça hat trick yaparak damga vurdu. Al Akhdoud - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Akhdoud'a konuk oldu.


Prens Hathloul bin Abdulaziz Sports City'de oynanan maçtan misafir takım 9-0'lık tarihi bir farkla galip ayrıldı.

Al Nassr'a farklı galibiyeti getiren goller 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74. dakikalarda Sadio Mane ile 90+4. dakikada Mohammed Maran'dan geldi.


Al Akhdoud'un Brezilyalı kalecisi Paulo Vitor 47. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.


Al Nassr bu galibiyetle Suudi Arabistan Pro Lig'de 63 puanla 3. sırada yer aldı. Al Akhdoud ise 28 puanla 17. basamakta bulunuyor.


AL AKHDOUD - AL NASSR MAÇ ÖZETİ


Al Akhdoud - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Al Akhdoud
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde