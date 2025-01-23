Suudi Arabistan Pro Ligi 16. haftasında Al Ittihad evinde Al Shabab’ı konuk etti. Karim Benzema’nın 1 gol kaydettiği maçta ev sahibi Al Ittihad rakibini 2-1 mağlup oldu. Al Ittihad-Jeddah - Al Shabab Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Ittihad'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Al-Ittihad, 32. dakikada Abdulrahman Al Obod'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
45. dakikada ise efsane golcü Karim Benzema, takımını rahatlatan golü kaydetti.
Ev sahibi ekibin golüne hızlı karşılık veren Terim'in öğrencileri, 45'te Camara ile geri dönüşün fitilini ateşlese de devamını getiremedi.
Mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Al-Shabab, 26 puanda kaldı.
Al Ittihad ise 43 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.
Al-Shabab'ın başında üçüncü maçına çıkan Terim, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı.
AL ITTİHAD 2-1 AL SHABAB MAÇ ÖZETİ
Al Ittihad - Al Shabab maç özetini izlemek için TIKLAYIN.