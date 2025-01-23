Suudi Arabistan Pro Ligi 16. haftasında Al Ittihad evinde Al Shabab’ı konuk etti. Karim Benzema’nın 1 gol kaydettiği maçta ev sahibi Al Ittihad rakibini 2-1 mağlup oldu. Al Ittihad-Jeddah - Al Shabab Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Ittihad'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

2 /8 Al-Ittihad, 32. dakikada Abdulrahman Al Obod'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

3 /8 45. dakikada ise efsane golcü Karim Benzema, takımını rahatlatan golü kaydetti.



4 /8 Ev sahibi ekibin golüne hızlı karşılık veren Terim'in öğrencileri, 45'te Camara ile geri dönüşün fitilini ateşlese de devamını getiremedi.



5 /8 Mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Al-Shabab, 26 puanda kaldı.



6 /8 Al Ittihad ise 43 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.



7 /8 Al-Shabab'ın başında üçüncü maçına çıkan Terim, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı.