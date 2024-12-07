Suudi Arabistan Pro Lig 13. haftasında Benzema’lı Al Ittihad-Jeddah evinde Al Nassr’ı konuk etti. Benzema ve Ronaldo’nun gol kaydettiğ maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Al Ittihad oldu. Al Ittihad bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak liderliğini korudu. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Arabistan Pro Lig 13. haftasında Al Ittihad ve Al Nassr karşı karşıya geldi.



2 /6 Nefes kesen maçta kazanan 2-1’lik skorla ev sahibi Al Ittihad oldu.



3 /6 Goller dakika 55’ Karim Benzema, 57’ Cristiano Ronaldo ve 90’ Steven Bergwijn’den geldi.



4 /6 Al Ittihad bu sonuçla 36 puana yükselerek liderliğini korudu.



5 /6 Al Nassr ise 25 puanla 4. sırada yer aldı.

