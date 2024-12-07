Suudi Arabistan Pro Lig 13. haftasında Benzema’lı Al Ittihad-Jeddah evinde Al Nassr’ı konuk etti. Benzema ve Ronaldo’nun gol kaydettiğ maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Al Ittihad oldu. Al Ittihad bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak liderliğini korudu. Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Arabistan Pro Lig 13. haftasında Al Ittihad ve Al Nassr karşı karşıya geldi.
Nefes kesen maçta kazanan 2-1’lik skorla ev sahibi Al Ittihad oldu.
Goller dakika 55’ Karim Benzema, 57’ Cristiano Ronaldo ve 90’ Steven Bergwijn’den geldi.
Al Ittihad bu sonuçla 36 puana yükselerek liderliğini korudu.
Al Nassr ise 25 puanla 4. sırada yer aldı.
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
Al Ittihad - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.