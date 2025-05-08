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Al Nassr mağlup oldu: Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket şok etti!

Al Nassr mağlup oldu: Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket şok etti!

09:388/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ittihad-Jeddah’ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Al Nassr 3-2 kaybetti. Cristiano Ronaldo’nun yenilen bir golden sonra yaptığı hareket gündem oldu. İşte detaylar.

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad'ı konuk etti.


Al Nassr, 3. dakikada Mane, 37. dakikada Yahya'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.


Al Ittihad ikinci yarının başında Benzema ile önce skoru 1'e indirdi, 52'de Kante'nin golüyle maça denge getirdi: 2-2.


Al Nassr'ın yediği golün ardından Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarına "Uyuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.


Al Ittihad, 90+4'te Aouar'ın golüyle galibiyete uzandı. Ittihad puanını 71 yaptı ve ligin bitimine 4 hafta kala 6 puanlık farkı korudu.

Al Nassr taraftarları sosyal medyadan Cristiano Ronaldo'ya tepki gösterdi. Taraftarlar, Ronaldo'nun takımdan ayrılması yönünde görüşlerini yazdı.


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