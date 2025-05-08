Al Nassr mağlup oldu: Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket şok etti!

Suudi Arabistan Pro Lig 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ittihad-Jeddah’ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Al Nassr 3-2 kaybetti. Cristiano Ronaldo’nun yenilen bir golden sonra yaptığı hareket gündem oldu. İşte detaylar.

1 /6 Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad'ı konuk etti.



2 /6 Al Nassr, 3. dakikada Mane, 37. dakikada Yahya'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



3 /6 Al Ittihad ikinci yarının başında Benzema ile önce skoru 1'e indirdi, 52'de Kante'nin golüyle maça denge getirdi: 2-2.



4 /6 Al Nassr'ın yediği golün ardından Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarına "Uyuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.



5 /6 Al Ittihad, 90+4'te Aouar'ın golüyle galibiyete uzandı. Ittihad puanını 71 yaptı ve ligin bitimine 4 hafta kala 6 puanlık farkı korudu.