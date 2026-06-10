Ali Ece'den Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz transfer çağrısı

Ali Ece, "Hakan Çalhanoğlu bak sen kulüpsüz kaldın baba. Şu andan itibaren sen ağzınla aslan tutsan Galatasaraylılara yaranamazsın. Sen Fenerbahçe'de kaybeden başkanın transfer kozu oldun. Türkiye'ye mi gelmek istiyorsun? O zaman Beşiktaş'a geleceksin. Orkun'la beraber ligi domine edeceksiniz" ifadelerini kullandı.