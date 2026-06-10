Ali Ece'den Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz transfer çağrısı

Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kaybetmesiyle Fenerbahçe'ye transferi askıya alınan Hakan Çalhanoğlu için yorumcu Ali Ece'den dikkat çeken bir çağrı geldi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'nin seçim sürecindeki en büyük kozlarından biri Hakan Çalhanoğlu olmuştu.
Safi, Inter forması giyen milli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını açıklamış ancak seçimleri kaybetmesinin ardından transfer girişimi rafa kalkmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından futbol yorumcusu Ali Ece'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
YouTube kanalı Vole'de konuşan Ece, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek istemesi halinde rotasını Beşiktaş'a çevirmesi gerektiğini belirtti.
Ali Ece, "Hakan Çalhanoğlu bak sen kulüpsüz kaldın baba. Şu andan itibaren sen ağzınla aslan tutsan Galatasaraylılara yaranamazsın. Sen Fenerbahçe'de kaybeden başkanın transfer kozu oldun. Türkiye'ye mi gelmek istiyorsun? O zaman Beşiktaş'a geleceksin. Orkun'la beraber ligi domine edeceksiniz" ifadelerini kullandı.