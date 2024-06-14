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Spor

Almanya EURO 2024 açılış maçında İskoçya'yı farklı mağlup etti |ÖZET

23:54 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 23:58 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk maçında karşılaşmasında Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Panzerlere galibiyeti getiren golleri dakika 10’ Wirtz, 19’ Musiala, 45+1' Kai Havertz, 68' Füllkrug ve 90+3' Emre Can attı. İskoçya'nın tek golünü dakika 87' Rüdiger (K.K) kaydetti. İskoçya'da Porteous maçın 44. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Almanya - İskoçya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakası öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.

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Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu. Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

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Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A grubu ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi.

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Ev sahibi Almanya sahadan 5-1 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

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Panzerlere galibiyeti getiren golleri dakika 10’ Wirtz, 19’ Musiala, 45+1' Kai Havertz, 68' Füllkrug ve 90+3' Emre Can attı.

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İskoçya'nın tek golünü dakika 87' Rüdiger (K.K) kaydetti.

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İskoçya'da Porteous maçın 44. dakikasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

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Almanya gruptaki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İskoçya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇ ÖZETİ


Almanya - İskoçya maçının özetini izlemek için tıklayın.


#EURO 2024
#Almanya
#İskoçya
44 dakika önce
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