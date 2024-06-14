Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk maçında karşılaşmasında Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Panzerlere galibiyeti getiren golleri dakika 10’ Wirtz, 19’ Musiala, 45+1' Kai Havertz, 68' Füllkrug ve 90+3' Emre Can attı. İskoçya'nın tek golünü dakika 87' Rüdiger (K.K) kaydetti. İskoçya'da Porteous maçın 44. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Almanya - İskoçya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi. A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakası öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.
Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu. Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.
Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A grubu ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Almanya sahadan 5-1 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Panzerlere galibiyeti getiren golleri dakika 10’ Wirtz, 19’ Musiala, 45+1' Kai Havertz, 68' Füllkrug ve 90+3' Emre Can attı.
İskoçya'nın tek golünü dakika 87' Rüdiger (K.K) kaydetti.
İskoçya'da Porteous maçın 44. dakikasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Almanya gruptaki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İskoçya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.