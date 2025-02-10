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Beşiktaş'a çok yönlü 10 numara: 3 pozisyonda oynayabiliyor

Beşiktaş'a çok yönlü 10 numara: 3 pozisyonda oynayabiliyor

16:4210/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ın, 10 numara mevkisi için yeni adayı belli oldu. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki İsviçreli yıldızın transferi için harekete geçti. Yönetim 3 mevkide görev yapabilen oyuncu için tüm şartları zorlanacak. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminin bitmesine bir gün kala orta saha transferi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

Alman basınında Sport1'in haberine göre; siyah beyazlılar İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen Alvyn Sanches'i istedi.

Haberin devamında "Lausanne-Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 'yüksek tek haneli' milyon euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi.

Bu rakamın Beşiktaş'a yüksek gelebileceği kaydedilirken, 21 yaşındaki futbolcunun da transfer için kararsız olduğu vurgulandı.

Haberde, İsviçreli futbolcunun gelecek yaz daha büyük teklifler alabileceği de belirtildi.

Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Öte yandan genç futbolcu 10 gol, 4 asistle İsviçre Süper Ligi'nde Xherdan Shaqiri'nin ardından en çok skor katkısı veren ikinci isim oldu.


Alvyn Sanches kimdir?

Alvyn Sanches, 12 Şubat 2003 doğumlu, İsviçre ve Portekiz vatandaşı bir profesyonel futbolcudur. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Sanches, 1.83 metre boyundadır ve sol ayağını kullanır.


Kulüp Kariyeri: Lausanne-Sport ile ciddi bir performans göstermiş, 2024-2025 sezonunda 26 maçta 13 gol ve 4 asist yapmıştır. Bu performansı ile Beşiktaş'ın transfer listesine girmiş ve İsviçre liginde dikkat çekmiştir.

#Beşiktaş
#Alvyn Sanches
#Lausanne-Sport

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