Amedspor'a sürpriz hoca: Daha önce Süper Lig devini çalıştırmıştı

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Thomas Reis'le yürütülen görüşmelerden sonuç alamayınca teknik direktör arayışında rotasını Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısına çevirdi.
Sportif direktörlük koltuğuna Serkan Reçber'i getiren Amedspor, teknik direktör konusunda çalışmalarına hız verdi.
Diyarbakır temsilcisi, daha önce gündemine aldığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca alternatif isimlere yöneldi.
Ajansspor'un haberine göre Amedspor yönetimi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn'ü çalıştıran Valerien Ismael ile temasa geçti.
50 yaşındaki Fransız teknik adama kulübün projesinin sunulduğu ve yönetimin deneyimli çalıştırıcıdan gelecek cevabı beklediği belirtildi.
Valerien Ismael, Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlı ekiple geçirdiği dönemde uyguladığı oyun anlayışıyla dikkat çekmişti.