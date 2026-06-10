Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Amedspor'a sürpriz hoca: Daha önce Süper Lig devini çalıştırmıştı

Amedspor'a sürpriz hoca: Daha önce Süper Lig devini çalıştırmıştı

15:3810/06/2026, Çarşamba
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Thomas Reis'le yürütülen görüşmelerden sonuç alamayınca teknik direktör arayışında rotasını Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısına çevirdi.

Sportif direktörlük koltuğuna Serkan Reçber'i getiren Amedspor, teknik direktör konusunda çalışmalarına hız verdi.

Diyarbakır temsilcisi, daha önce gündemine aldığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca alternatif isimlere yöneldi.

Ajansspor'un haberine göre Amedspor yönetimi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn'ü çalıştıran Valerien Ismael ile temasa geçti.

50 yaşındaki Fransız teknik adama kulübün projesinin sunulduğu ve yönetimin deneyimli çalıştırıcıdan gelecek cevabı beklediği belirtildi.

Valerien Ismael, Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlı ekiple geçirdiği dönemde uyguladığı oyun anlayışıyla dikkat çekmişti.

#Süper Lig
#Amedspor
#Valerien Ismael
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Kaç saat sürecek?