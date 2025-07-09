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Ancelotti'nin oğlu teknik direktör oldu: Sürpriz takımın başına geçti

Ancelotti'nin oğlu teknik direktör oldu: Sürpriz takımın başına geçti

12:089/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Brezilya ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Botafogo'nun teknik direktörü oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2025-2026 sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Everton ve Brezilya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Davide Ancelotti, ilk kez bir takımda teknik direktör olarak görev yapacak.

Davide Ancelotti, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

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