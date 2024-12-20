Anderson Talisca gönderildiği takımı bilmiyor!

Ara transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olması beklenen Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, oyuncunun satıldığını belirtirken Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından 'kime gönderildiğimi bilmiyorum' şeklinde bir mesaj paylaştı.

1 /7 Ara transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olması beklenen Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, oyuncunun satıldığını belirtirken Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından 'kime gönderildiğimi bilmiyorum' şeklinde bir mesaj paylaştı.

2 /7 Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Talisca'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Devre arası transfer döneminde adı en çok Fenerbahçe ile anılan futbolcuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

3 /7 Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talisca, futbolseverleri şaşırttı. Brezilyalı yıldız, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum!" ifadelerini kullandı.



4 /7 Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla çıktığı 104 maçta 76 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu hakkında "Arabistan'dan ayrılmak istiyor" şeklinde haberler çıkmıştı.

5 /7 Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtilen Talisca hakkında sarı lacivertli kulüpten henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Arap basını oyuncunun takımdan ayrılacağını ve en güçlü adayın Fenerbahçe olduğunu işaret etti.

6 /7 Anderson Talisca ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.