Anfield’da duygusal gece: Salah ve Robertson son kez Liverpool forması giydi

Liverpool FC formasıyla uzun yıllar başarı yaşayan Mohamed Salah ve Andrew Robertson, Brentford karşılaşmasıyla taraftarlarına veda etti. Anfield tribünlerinde iki futbolcu için özel koreografi hazırlanırken maç 1-1 sona erdi.
Liverpool FC’de bir dönem sona erdi. Kulübün son yıllardaki en önemli isimlerinden Mohamed Salah ile Andrew Robertson, Brentford maçı sonrası taraftarlara veda etti.
Liverpool’da Salah ve Robertson dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig’in 38. ve son haftasında Liverpool FC, sahasında Brentford FC ile 1-1 berabere kaldı. Anfield Stadı’nda oynanan mücadele, kulüpte sözleşmeleri sona eren Mohamed Salah ile Andrew Robertson için veda niteliği taşıdı.
Ev sahibi ekip, 58. dakikada Curtis Jones’un golüyle öne geçti. Konuk ekip ise 64. dakikada Kevin Schade ile beraberliği yakaladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Tribünlerde Salah ve Robertson için özel koreografi hazırlanırken, taraftarlar iki futbolcuya maç boyunca yoğun destek verdi.
Salah, Liverpool kariyerinde önemli başarılara imza attı
2017 yılında Liverpool FC kadrosuna katılan Mohamed Salah, kulüp tarihinde öne çıkan isimlerden biri oldu.
Mısırlı futbolcunun Liverpool kariyerindeki istatistikleri şöyle:
442 maç
257 gol
123 asist
2 Premier Lig şampiyonluğu
1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
Toplam 9 kupa
Salah ayrıca Premier Lig’de 4 kez gol krallığı yaşadı.
Robertson da Anfield’a veda etti
İskoç futbolcu Andrew Robertson da Liverpool kariyerinin son maçına çıktı. Taraftarların desteğine alkışlarla karşılık veren 32 yaşındaki oyuncuya kulüp efsaneleri tarafından plaket takdim edildi.
Robertson, Liverpool formasıyla çıktığı 378 maçta 14 gol ve 69 asistlik katkı sağladı. Deneyimli sol bek, İngiliz ekibinde 9 sezon görev yaptı.
Liverpool sezonu 5. sırada tamamladı
Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier Lig sezonunu 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı.
Kırmızılar, topladığı 60 puanla ligi 5. sırada bitirdi.