Anfield’da duygusal gece: Salah ve Robertson son kez Liverpool forması giydi

Liverpool’da Salah ve Robertson dönemi sona erdi





İngiltere Premier Lig’in 38. ve son haftasında Liverpool FC, sahasında Brentford FC ile 1-1 berabere kaldı. Anfield Stadı’nda oynanan mücadele, kulüpte sözleşmeleri sona eren Mohamed Salah ile Andrew Robertson için veda niteliği taşıdı.





Ev sahibi ekip, 58. dakikada Curtis Jones’un golüyle öne geçti. Konuk ekip ise 64. dakikada Kevin Schade ile beraberliği yakaladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.





Tribünlerde Salah ve Robertson için özel koreografi hazırlanırken, taraftarlar iki futbolcuya maç boyunca yoğun destek verdi.