Anlaşma tamamlandı, imza için geliyor: Yusuf Yazıcı Süper Lig devine…

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı Süper Lig devine transfer olmak üzere. Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı futbolcu Lille’de gösterdiği performans ile birçok kulübü peşine takmıştı. Oyuncu yeni takımıyla büyük oranda anlaştı. Peki, Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.
Süper Lig'de sağ bek transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra orta saha arayışlarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir isimle temasa geçti.
Yurtdışında birçok ismi gündemine alan Aslan'ın, son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren yerli on numarayı, bonservis engelinin olmaması nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi.
Adı yaz transfer döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki Yazıcı'nın sarı-kırmızılı ekibin teklifine olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın büyük oranda bittiği iddia edildi.
Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı on numara 2019 yılında transfer olduğu Lille'deki performansıyla göz kamaştırdı.
Fransız ekibiyle lig ve kupa olmak üzere iki şampiyonluk yaşayan Yazıcı'nın, sarı-kırmızılı yönetim ile bir kez daha masaya oturarak son pürüzleri görüşeceği öğrenildi.
Galatasaray, Yazıcı'da mutlu sona ulaşırsa Batshuayi ve Elias Jelert'in ardından üçüncü dış transferine imza atacak.
Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Lille forması ile 42 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol ve 4 asist kaydetti.
Yazıcı’nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.