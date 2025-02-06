Arda Güler bu kez eleştirildi: Bir melankolinin içinde gibi

"Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu. Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor."