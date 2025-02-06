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Arda Güler bu kez eleştirildi: Bir melankolinin içinde gibi

Arda Güler bu kez eleştirildi: Bir melankolinin içinde gibi

09:446/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid'de Arda Güler, Kral Kupası'nda Leganes karşısında 76 dakika forma giydi. Milli futbolcu daha önce süre bulduğu maçların aksine bu karşılaşmanın ardından performansıyla eleştiri aldı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes'e konuk oldu.

Eflatun-beyazlılar uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.




Real Madird'e turu getiren golleri, 18. dakikada Modric, 25. dakikada Endrick ve 90+3. dakikada Garcia kaydetti.

Real Madird'de Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika görev aldı.

Milli futbolcu daha önceki maçların aksine bu karşılaşmanın ardından performansıyla eleştiri aldı.

AS'tan gazeteci Antonio Romero, Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Romero'nun yazısı şu şekilde:

"Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu. Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor."

"Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder."

"Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok. Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı."

"Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor."

"Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor.Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur."

#Kral Kupası
#Real Madrid
#Leganes

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