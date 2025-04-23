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Arda Güler'den şampiyonluk yarışında kritik gol: Taraftarlar ayakta alkışladı!

Arda Güler'den şampiyonluk yarışında kritik gol: Taraftarlar ayakta alkışladı!

23:2023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli oyuncu, 21. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, taraftarlarının takdirini kazandı.

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkan Real Madrid, Getafe deplasmanında Arda Güler'in attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada ceza sahası dışarısından sağ ayağıyla çektiği şutta topu filelerle buluşturan genç yıldız taraftarın takdirini kazandı. 

Arda Güler'in az oynatılması sebebiyle teknik direktör Carlo Ancelotti kamuoyundan tepki görmüştü. Deneyimli teknik adam, Getafe maçındaki tercihiyle herkesi şaşkına uğratırken Arda Güler'in gol atmasından dolayı büyük sevinç yaşadı. 

İşte Arda Güler'in muhteşem golü.

Arda Güler bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1245 dakika süre alabildi.

Kral Kupası'nı kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Real Madrid'de İtalyan teknik direktörün geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Real Madrid, Getafe maçını kazanması halinde Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirecek. Kalan haftalarda rakibinin hata yapmasını bekleyecek ve maçlarını kazanmayı hedefleyecek.

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