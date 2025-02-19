Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eleme turu rövanşında Real Madrid evinde Manchester City’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Milli yıldız Arda Güler İngiltere’de oynanan ilk maçta forma şansı bulamamıştı. Carlo Ancelotti’nin bu kritik maçta 19 yaşındaki yıldıza şans verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Arda Güler Manchester City maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Real Madrid ile Manchester City bu akşam saat 23.00’de karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı Romanyalı hakem Istvan Kovacs yönetecek.
VALVERDE’DEN ARDA GÜLER YORUMU
Uruguaylı futbolcu Valverde, Manchester City ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Muhabirin yönelttiği, "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" şeklindeki soruya, "Mükemmel" cevabın verdi.
Milli futbolcu için "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip." diyen Valverde, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.
Valverde, şu ifadeleri kullandı:
"Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."
ANCELOTTİ KRİTİK MAÇI DEĞERLENDİRDİ
Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ilk maçta deplasmanda 3-2 kazandıkları Manchester City'e karşı yarınki rövanşta "rahat olmamaları gerektiğinin" altını çizdi.
Ancelotti, "(İlk maçtaki galibiyet) Bu, dikkate aldığımız psikolojik bir sorundur. Birçok kez yaşanmıştır ancak düzeltilmesi de zordur. Maçı 0-0 oynayalım diyorsanız bu saçmalık, kimse size inanmaz çünkü 3-2'yi değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey hesaplama yapmak değil, oyunun yaklaşımıdır. Ama bir avantajınız olduğunu da unutamasınız." dedi.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler’in Manchester City maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Carlo Ancelotti La Liga’da hafta sonu oynanan Atletico Madrid maçında milli yıldıza forma şansı vermemişti. Tecrübeli teknik adamın maçın gidişatına göre Arda Güler’i oyuna alması bekleniyor.