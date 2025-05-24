İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler maça damga vurdu. Arda Güler'in kazandırdığı penaltı ile Real Madrid öne geçti.
İspanya La Liga'nın 38. hafta maçlarında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.
Teknik direktör Ancelotti ve yıldız futbolcu Modric son kez Real Madrid için sahadaydı.
Ayrıca milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Arda Güler 36. dakikada takımına penaltı kazandırdı.
Şık hareketlerle ceza sahası içerisine giren Arda Güler, rakibinin üstünden topu aşırtırken, top rakibinin eline geldi ve Real Madrid VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.
Topun başına geçen Mbappe 38. dakikada fileleri havalandırdı: 1-0.
Arda Güler ilk yarında en çok puan alan ve beğenilen oyuncu oldu.