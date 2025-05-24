Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler Real Sociedad maçına damga vurdu: Zirveye oturdu

Arda Güler Real Sociedad maçına damga vurdu: Zirveye oturdu

Haber Merkezi
18:1024/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler maça damga vurdu. Arda Güler'in kazandırdığı penaltı ile Real Madrid öne geçti.

İspanya La Liga'nın 38. hafta maçlarında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Teknik direktör Ancelotti ve yıldız futbolcu Modric son kez Real Madrid için sahadaydı.

Ayrıca milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Arda Güler 36. dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Şık hareketlerle ceza sahası içerisine giren Arda Güler, rakibinin üstünden topu aşırtırken, top rakibinin eline geldi ve Real Madrid VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.

Topun başına geçen Mbappe 38. dakikada fileleri havalandırdı: 1-0.

Arda Güler ilk yarında en çok puan alan ve beğenilen oyuncu oldu.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Real Sociedad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?