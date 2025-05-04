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Arda Güler'den müthiş gol! Bernabeu'yu ayağa kaldırdı | İZLE

Arda Güler'den müthiş gol! Bernabeu'yu ayağa kaldırdı | İZLE

15:424/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelirken maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in 33. dakikada attığı şık gol, taraftarları ayağa kaldırdı.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Genç yıldız, 33. dakikada taraftarları heyecanlandıran bir gole imza attı.

Arda Güler, köşe vuruşundan gelen pasta, topu ceza sahasında çaprazdan kaleye gönderdi. Milli futbolcu, şık bir gole imzasını attı.

ARDA GÜLER'İN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Real Madrid
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