Arda Güler'i sevindiren ceza: Ancelotti'nin planları değişti

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorluk çeken milli oyuncu Arda Güler'e Osasuna maçı sonrası şans doğdu. Kritik puan kaybının ardından Carlo Ancelotti'nin planları değişti.
Real Madrid, LaLiga 24. haftasında konuk olduğu Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Eflatun-beyazlılarda Jude Bellingham 39. dakikada hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İngiliz yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme kötü bir şey söylemediğini, hakaret etmediğini belirtti.
Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti de Bellingham'ın hakaret etmediğini belirterek oyuncusuna sahip çıktı.
BELLİNGHAM'I BEKLEYEN TEHLİKE
İspanyol basını MARCA'da yer alan haberde "Hakem raporunda 'hakeme hakaret ettiği' yazılan Jude Bellingham, La Liga disiplin talimatına göre 4 ila 12 maç arasında bir ceza alabilir." denildi.
ARDA GÜLER'E ŞANS DOĞDU, NE ZAMAN OYNAYACAK?
Real Madrid'de son haftalarda süre alamayan milli futbolcumuz Arda Güler'e forma şansı doğdu. Güler, Bellingham'ın en az 4 maç ceza alması halinde ilk 11 şansı artacak.
Arda Güler bu sezon toplamda 28 maçta forma giydi. 9 karşılaşmaya 11'de başlayan milli oyuncu, 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.