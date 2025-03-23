A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile karşılaştı. Bu mücadelede Arda Güler oldukça şık bir gole imza attı.

1 /8 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

2 /8 Mücadelenin 37. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtik.

3 /8 Bu golden 2 dakika sonra ise Arda Güler ile farkı 2'ye çıkardı.

4 /8 Oğuz Aydın, sağ köşede topu Arda Güler ile buluşturdu.

5 /8 Arda Güler, gelen topu sol ayağıya tekte bitirdi ve fileleri havalandırdı.

6 /8 Bu gol sonrasında İspanyol taraftarlarda sosyal medya üzerinden Ancelotti'ye tepki gösterdi.

7 /8 Real Madrid'de çok az forma süresi bulan milli oyuncumuzun, daha fazla oynaması gerektiği ifade edildi.