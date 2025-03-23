A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile karşılaştı. Bu mücadelede Arda Güler oldukça şık bir gole imza attı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 37. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtik.
Bu golden 2 dakika sonra ise Arda Güler ile farkı 2'ye çıkardı.
Oğuz Aydın, sağ köşede topu Arda Güler ile buluşturdu.
Arda Güler, gelen topu sol ayağıya tekte bitirdi ve fileleri havalandırdı.
Bu gol sonrasında İspanyol taraftarlarda sosyal medya üzerinden Ancelotti'ye tepki gösterdi.
Real Madrid'de çok az forma süresi bulan milli oyuncumuzun, daha fazla oynaması gerektiği ifade edildi.
Arda Güler'in bu golü için taraftarlar, 'Ancelotti'ye gönderme yaptı' yorumunda bulundu.