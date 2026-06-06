Arda Turan Shakhtar'ı şampiyon yaptı, ilk bombayı patlattı: Resmi teklif yapılan o isim herkesi şaşırttı!

Ukrayna Premier Ligi'nde harika bir sezonu geride bırakarak 2025-2026 yılını şampiyonluk kupasıyla taçlandıran Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan turuncu-siyahlı ekipte Türk teknik adam, yeni sezonun ilk büyük transfer operasyonu için resmi düğmeye bastı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından transfer çalışmalarına başladı.
Gelecek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan turuncu siyahlılar, ilk olarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Transfer pazarında yıllardır özellikle Brezilya'dan bulduğu genç yeteneklerle dikkat çeken Ukrayna kulübü bu kez rotasını Arjantin'e çevirdi.
Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Shakhtar, Union Santa Fe'de forma giyen 22 yaşındaki ön libero Rafael Profini'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı kulübün, Profini'nin transferi için Arjantin kulübüne 3 milyon euroluk resmi bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Union Santa Fe'nin, Shakhtar Donetsk'ten gelen teklifi incelemeye başladığı ve kısa süre içinde Ukrayna temsilcisine yanıt vereceği kaydedildi.
Kulübüyle 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Profini, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.