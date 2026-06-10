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Arda Turan'dan dikkat çeken transfer: Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti

Arda Turan'dan dikkat çeken transfer: Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti

13:0910/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Teknik direktör Arda Turan yönetiminde sezonu şampiyon tamamlayan Shakhtar Donetsk, altyapısından yetişen ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen oyuncuyu kadrosuna kattı.

Arda Turan yönetiminde başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Ukrayna temsilcisi, serbest oyuncu statüsünde bulunan Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

34 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Karavaev, 2017 yılında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ancak sarı-lacivertli ekipte sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Son olarak Dinamo Kiev'de forma giyen tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.

Futbol kariyerine Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Ukraynalı oyuncu, yıllar sonra yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

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