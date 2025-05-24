Arda Turan'ın duygusal anları: Bütün takım yanına koştu

Eyüpsporlu futbolcular, Antalyaspor maçında attıkları golün sevincini teknik direktör Arda Turan'la yaşadı. Bütün takım Turan'ın etrafında kümelenirken, genç çalıştırıcının o anlarda ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.

1 /6 Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

2 /6 İstanbul ekibi, Mame Thiam ve Prince Ampem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3 /6 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takımının ikinci golü sonrası duygusal anlar yaşadı.

4 /6 Fileleri havalandıran Ampem, golün sevincini hocası Arda Turan'la birlikte yaşadı.

5 /6 Daha sonra tüm takım Arda Turan'ın yanına koşarak genç teknik adama sarıldı.