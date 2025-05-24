Arda Turan'ın duygusal anları: Bütün takım yanına koştu

Eyüpsporlu futbolcular, Antalyaspor maçında attıkları golün sevincini teknik direktör Arda Turan'la yaşadı. Bütün takım Turan'ın etrafında kümelenirken, genç çalıştırıcının o anlarda ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.
İstanbul ekibi, Mame Thiam ve Prince Ampem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takımının ikinci golü sonrası duygusal anlar yaşadı.
Fileleri havalandıran Ampem, golün sevincini hocası Arda Turan'la birlikte yaşadı.
Daha sonra tüm takım Arda Turan'ın yanına koşarak genç teknik adama sarıldı.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e imza atması beklenen Arda Turan'ın, oyuncularının jesti sonrası ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.