Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği ezeli rakibi Brezilya'yı sahadan sildi. Tarihi ilklere sahne olan Arjantin-Brezilya maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Arjantin ile Brezilya, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.
Ev sahibi olan son dünya şampiyonu Arjantin, ezeli rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Tangocular'a farklı galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Julian Alvarez, 12. dakikada Enzo Fernandez, 37. dakikada Mac Allister ve 71. dakikada Giuliano Simeone kaydetti.
Sambacılar'ın tek golü ise 26. dakikada Cunha'dan geldi.
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Arjantin bu sonucun ardından Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Brezilya tarihinde ilk kez Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Arjantin ise 1959'dan sonra ilk kez Brezilya'ya 4 gol attı.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosuna davet edilmeyen Lionel Messi, karşılaşmada forma giyemedi.