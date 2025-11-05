Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası: Galatasaraylıları şaşırtan haber

"Kamuoyuna açıklamasalar da Galatasaray, Mauro Icardi'den birkaç nedenden dolayı memnun değil. Birincisi; geçen yıl yaşananlar çünkü tedavisinin İstanbul'da gerçekleşmesini istiyorlardı ancak Mauro, Arjantin'e gitti ve gece kulüplerinde koltuk değnekleriyle göründü ve bu durum pek de hoş karşılanmadı."