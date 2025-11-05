Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası: Galatasaraylıları şaşırtan haber

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin basınından herkesi şaşırtan bir haber geldi.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz yeni sözleşme görüşmeleri başlamadı.
Arjantinli spiker Juan Etchegoyen'in aktardığı habere göre Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayacak.
NTV Spor'un derlediği habere göre; Etchegoyen, çok güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiyi kelimesi kelimesine aktardığını belirterek, "Mevcut şartlar altında sözleşmesinin yenilenmesinin mümkün olmadığını söyledi" dedi.
Juan Etchegoyen ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna açıklamasalar da Galatasaray, Mauro Icardi'den birkaç nedenden dolayı memnun değil. Birincisi; geçen yıl yaşananlar çünkü tedavisinin İstanbul'da gerçekleşmesini istiyorlardı ancak Mauro, Arjantin'e gitti ve gece kulüplerinde koltuk değnekleriyle göründü ve bu durum pek de hoş karşılanmadı."
"İşte o zaman her şey bozulmaya başladı."
"Kulüp için Icardi'nin durumu şu anda bir öncelik değil. Amaç Icardi'nin maaşını yarıya indirmek."