Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası: Galatasaraylıları şaşırtan haber

Arjantin basınından flaş Mauro Icardi iddiası: Galatasaraylıları şaşırtan haber

Haber Merkezi
13:415/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin basınından herkesi şaşırtan bir haber geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz yeni sözleşme görüşmeleri başlamadı.

Arjantinli spiker Juan Etchegoyen'in aktardığı habere göre Galatasaray, Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklifi yapmayacak.

NTV Spor'un derlediği habere göre; Etchegoyen, çok güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiyi kelimesi kelimesine aktardığını belirterek, "Mevcut şartlar altında sözleşmesinin yenilenmesinin mümkün olmadığını söyledi" dedi.

Juan Etchegoyen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna açıklamasalar da Galatasaray, Mauro Icardi'den birkaç nedenden dolayı memnun değil. Birincisi; geçen yıl yaşananlar çünkü tedavisinin İstanbul'da gerçekleşmesini istiyorlardı ancak Mauro, Arjantin'e gitti ve gece kulüplerinde koltuk değnekleriyle göründü ve bu durum pek de hoş karşılanmadı."

"İşte o zaman her şey bozulmaya başladı."

"Kulüp için Icardi'nin durumu şu anda bir öncelik değil. Amaç Icardi'nin maaşını yarıya indirmek."

#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5 Kasım maç programı