Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 9. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Emirastes Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Arsenal'da altı Liverpool'da ise beş futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Arsenal-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

1 /7 İngiltere Premier Lig 9. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

2 /7 Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takımında hedefi üç puan.



3 /7 ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zorlu maç BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

4 /7 Arsenal'de sakatlıkları bulunan Calafiori, Timber, Odegaard, Tomiyasu, Tierney ile kart cezalısı Saliba forma giyemeyecek.



5 /7 Liverpool'da ise Jota, Alisson, Bradley, Elliot ve Chiesa Arsenal karşısında yok.



6 /7 ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, White, Gabriel, Kwior, Zinchenko, Partey, Rice, Trossard, Merino, Sterling, Havertz.



