Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:2227/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Premier Lig 9. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Emirastes Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Arsenal'da altı Liverpool'da ise beş futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Arsenal-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig 9. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takımında hedefi üç puan.


ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zorlu maç BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Arsenal'de sakatlıkları bulunan Calafiori, Timber, Odegaard, Tomiyasu, Tierney ile kart cezalısı Saliba forma giyemeyecek.


Liverpool'da ise Jota, Alisson, Bradley, Elliot ve Chiesa Arsenal karşısında yok.


ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Arsenal: Raya, White, Gabriel, Kwior, Zinchenko, Partey, Rice, Trossard, Merino, Sterling, Havertz.


 


Liverpool: Kelleher, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Jota.

#Arsenal
#Liverpool
#Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?