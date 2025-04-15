Asbaşkan açıkladı: Berke Özer'i izlemeye geldiler

Milli kaleci Berke Özer’i Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın yanında Liverpool scoutlarının tribünde takip ettiğini belirten Kulaksız, "Bizim gibi Anadolu kulüpleri için gelirler çok az. Giderin ortalama yarısını bile karşılayamıyorsun. Dolasıyla kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışı çok olası bir durum. Bu yapmak zorundayız. Sadece biz değil, diğer kulüpler de aynı şekilde. Devre arasında Ahmed Kutucu’yu Galatasaray’a verdik. Şimdi Berke Özer, potansiyeli olan bir oyuncu. Bugün oyuna giren Hamza Akman, Hüseyin Maldar onlarda genç, yeni yetişen oyuncular. Berke’ye bir ilgi var. Sadece Newcastle United değil, Liverpool’un da scout ekibi buradaydı. Ama elimize gelen bir talep yok. O kulüplerden bize yazı geliyor, biz onların biletlerini yüklüyoruz ve gelip izliyorlar. Eğer sonrasında bir teklif gelirse, birinci ağızdan en doğru bilgiyi veririz" şeklinde konuştu.