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Aslan her yolu deniyor: Can Uzun için öyle bir teklif yapıldı ki…

Aslan her yolu deniyor: Can Uzun için öyle bir teklif yapıldı ki…

08:403/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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A Millî Takım formasıyla son maçta şov yapan 20 yaşındaki Can Uzun için Galatasaray resmi olarak düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla kadrosunda görmek istediği, Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga'da 21 maçta 8 gol ve 4 asist üreten genç on numara için sarı-kırmızılılar görülmemiş bir teklifte bulundu.

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında sahanın yıldızı olan, gol ve asist yapan 20 yaşındaki Can Uzun için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.


Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt forması giyen yetenekli futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarına yazdığı ve girişimlerin başladığı belirlendi.


Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol de atan ve bu sezon Bundesliga'da 21 maçta 8 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Can için Galatasaray'ın bonuslarla beraber 30 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.


60'DAN BAŞLADILAR, 50'YE İNDİLER



Alman ekibinin ise 60 milyon euro ile başlayan pazarlıkta 50 milyon euroya kadar indiği belirtildi.


SATIŞTAN PAY TEKLİFİ


Galatasaray'ın ayrıca sonraki satıştan pay ile yapılan teklifin kabul edilmesini beklediği öğrenildi.


Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek isteyen Can Uzun'un bu konuda kulübüne de baskı yapabileceği belirtildi.

GALATASARAY MUTLAKA İSTİYOR



Özellikle yeni kural sonrası yerli futbolcuların daha da değerli hale gelmesi nedeniyle Galatasaray'ın 10 numara ve santrfor oynayan Can Uzun transferini mutlaka gerçekleştirmek istediği kaydedildi.


GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI SUNDU



Frankfurt'un Nürnberg'ten 11 milyon Euro bedelle transfer ettiği 20 yaşındaki Can Uzun, geçen sezon 28 maçta forma giyerken 10 gol atıp 6 asist yaptı.


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