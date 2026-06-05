Aslan rekor fiyata almıştı, İtalyanlar rakamı sızdırdı! Galatasaray o yıldızı zararına satıyor

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihi bir dominasyona imza atan Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi öncesi Florya'yı sarsacak beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz kulüp tarihinin en pahalı yatırımlarından biri olarak kadroya katılan dünya yıldızı için İtalya'dan dev bir hamle geldi.

1 /7 Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



2 /7 Öte yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.



3 /7 SINGO'YA TALİP ÇIKTI La Gazzetta dello Sport kaynaklı Calcio Napoli 1926 sitesinde yer alan habere göre; Wilfried Singo, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.



4 /7 Haberde, Napoli'nin Singo'yu transfer edebilmek için yaklaşık 25 milyon euro ödemesi gerektiği yazıldı.



5 /7 GALATASARAY'A TRANSFERİ Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu Monaco'dan 30.7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



6 /7 SEZON PERFORMANSI 25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 29 maçta 2 gol attı ve 3 asist kaydetti.

